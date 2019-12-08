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بالفيديو نائب ببرلمان صنعاء يسخر من الرواية الحوثية لمقتل الحمدي "شمتوا بنا"
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 08:05:00 صباحاً

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البرلماني الموالي للحوثيين عبده بشر
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البرلماني الموالي للحوثيين عبده بشر

*يمن برس - خاص

سخر البرلماني في مجلس نواب صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات الانقلابية عبده بشر من رواية الحوثيين في مقتل الرئيس إبراهيم الحمدي.

وقال بشر الموالي للحوثيين أمام برلمان صنعاء غير المعترف به "مادام وتمكنا من الكشف عن قتلة الرئيس الحمدي قبل خمسين عاماً، فأنا أطالب بالكشف عن تفاصيل مقتل الدكتور محمد المتوكل والدكتور أحمد شرف الدين وعبدالكريم جدبان والخيواني وإبراهيم الحوثي وصالح الصماد".

وطالب بشر من حكومة الحوثيين الانقلابية بتقارير تفصيلية عن مقتل المذكورين، طالما تمكنت من كشف سر مقتل الحمدي رغم مرور مايقارب خمسين عاماً على الحادثة، في تلميح إلى كذب الرواية.

وقال بشر في حديثه في إشارة للحوثيين "شبعنا خلال الفترة هذي، الكلاب تنهش، في الصحافة والإعلام شمتوا بنا لأننا نقوم بعملنا من داخل مجلس النواب" مطالباً بكشف قيادات المليشيات التي ترتكب جرائم الفساد المالي والإداري باستمرار، والمتسببين باستمرار الحرب. 

 يذكر ان النائب البرلماني عبده بشر فضح أكثر من مرة قيادات المليشيات الحوثية التي تستولي على عائدات تجارة المشتقات النفطية التي، كما كشف أن التبرعات المزعومة للبنك المركزي  بصنعاء ذهبت إلى جيوب قيادات المليشيات.

لمتابعة الفيديو اضغط الرابط
https://youtu.be/pCd_7diAfVc


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خاص - يمن برس

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