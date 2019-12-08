الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الشرطة الأمريكية تلقى القبض على قتلة الشاب اليمني مالك العطاب "تفاصيل"

الشرطة الأمريكية تلقى القبض على قتلة الشاب اليمني مالك العطاب "تفاصيل"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

الشاب مالك العطاب

*يمن برس - خاص



ألقت شرطة ولاية نيوجرسي الأمريكية قبل قليل القبض على قتلةِ الشاب اليمني مالك العطاب.



وقال مصدر في الجالية اليمنية بأمريكا لـ"يمن برس" إن القبض على المجرم تم عند إيقاف الشرطة سيارة في الخط العام؛ بسبب السرعة الزائدة.



وأفاد المصدر أنه وأثناء التفتيش الروتيني تم العثور على مسدس داخل السيارة مما دفع الشرطي لطلب الدعم وإيقاف الشخصين اللذين يستقلانها وإجراء تفتيش دقيق على السيارة.



وأشار المصدر إلى أن الشرطة عثرت أثناء التفتيش على الأشياء المتعلقة بمالك داخل السيارة من محفظه وورق هوية.



مضيفاً "وأثناء البحث عن أسماء الشخصين تبين أنهما المتهمان الرئيسيان بحادثة قتل مالك، فتم القبض عليهما، وإيداعهما السجن وسيتم تحويل ملفهما إلى مدينة فلادلفيا ليتم محاكمتهما هناك حيث وقعت الجريمة".



وعثر على الشاب اليمني مالك العطاب مطلع الأسبوع المنصرم بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مقتولا في ظروف غامضة، حتى تم القبض على القتلة اليوم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقت شرطة ولاية نيوجرسي الأمريكية قبل قليل القبض على قتلةِ الشاب اليمني مالك العطاب.وقال مصدر في الجالية اليمنية بأمريكا لـ"يمن برس" إن القبض على المجرم تم عند إيقاف الشرطة سيارة في الخط العام؛ بسبب السرعة الزائدة.وأفاد المصدر أنه وأثناء التفتيش الروتيني تم العثور على مسدس داخل السيارة مما دفع الشرطي لطلب الدعم وإيقاف الشخصين اللذين يستقلانها وإجراء تفتيش دقيق على السيارة.وأشار المصدر إلى أن الشرطة عثرت أثناء التفتيش على الأشياء المتعلقة بمالك داخل السيارة من محفظه وورق هوية.مضيفاً "وأثناء البحث عن أسماء الشخصين تبين أنهما المتهمان الرئيسيان بحادثة قتل مالك، فتم القبض عليهما، وإيداعهما السجن وسيتم تحويل ملفهما إلى مدينة فلادلفيا ليتم محاكمتهما هناك حيث وقعت الجريمة".وعثر على الشاب اليمني مالك العطاب مطلع الأسبوع المنصرم بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مقتولا في ظروف غامضة، حتى تم القبض على القتلة اليوم.







الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على قتلة الشاب اليمني مالك العطاب



شارك الخبر أصدقاءك:



1594

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







