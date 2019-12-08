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الشرطة الأمريكية تلقى القبض على قتلة الشاب اليمني مالك العطاب "تفاصيل"
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 09:34:00 صباحاً

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الشاب مالك العطاب
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الشاب مالك العطاب

*يمن برس - خاص

ألقت شرطة ولاية نيوجرسي الأمريكية قبل قليل القبض على قتلةِ الشاب اليمني مالك العطاب. 

وقال مصدر في الجالية اليمنية بأمريكا لـ"يمن برس" إن القبض على المجرم تم عند إيقاف الشرطة سيارة في الخط العام؛ بسبب السرعة الزائدة.

وأفاد المصدر أنه وأثناء التفتيش الروتيني تم العثور على مسدس داخل السيارة مما دفع الشرطي لطلب الدعم وإيقاف الشخصين اللذين يستقلانها وإجراء تفتيش دقيق على السيارة. 

وأشار المصدر إلى أن الشرطة عثرت أثناء التفتيش على الأشياء المتعلقة بمالك داخل السيارة من محفظه وورق هوية.

مضيفاً "وأثناء البحث عن أسماء الشخصين تبين أنهما المتهمان الرئيسيان بحادثة قتل مالك، فتم القبض عليهما، وإيداعهما السجن وسيتم تحويل ملفهما إلى مدينة فلادلفيا ليتم محاكمتهما هناك حيث وقعت الجريمة". 

وعثر على الشاب اليمني مالك العطاب مطلع الأسبوع المنصرم  بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، مقتولا في ظروف غامضة، حتى تم القبض على القتلة اليوم.


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خاص - يمن برس

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