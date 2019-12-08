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انفلونزا الخنازير يغزو صنعاء وعشرات حالات الوفاة والإصابات خلال أسبوع

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*يمن برس - متابعة خاصة

سجلت السلطات الصحية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية 8 وفيات و31 حالة إصابة مشتبهة بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1) منذ مطلع الشهر الحالي ديسمبر.



ونقل موقع "الثورة نت" عن مصادر صحية أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي سجلت يوم أمس الجمعة في صنعاء 3 حالات وفاة و11 إصابة بمضاعفات الالتهاب الرئوي الحاد واشتباه (H1N1).



ويأتي انتشار مرض انفلونزا الخنازير في صنعاء، فيما لاتزال تسجل يومياً عشرات الإصابات بوباء الكوليرا، حيث سجلت صنعاء يوم الجمعة فقط 77 حالة إصابة بمختلف مديريات العاصمة.



وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انتشاراً غير مسبوق للأوبئة والأمراض المنتقلة بالعدوى، نتيجة تردي الخدمات الصحية وفرض مليشيا الحوثي إجراءات تعسفية ضد المنظمات الدولية تحت مبررات وحجج واهية.



وسبق لمنظمات أممية أن وجهت اتهاماتها لمليشيا الحوثي بنهب مئات الأطنان من الأدوية المخصصة لمكافحة الأوبئة، والمتاجرة بها، وفرض شروط ابتزازية باهضة مقابل السماح بتوزيع الأدوية واللقاحات والمساعدات الصحية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سجلت السلطات الصحية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية 8 وفيات و31 حالة إصابة مشتبهة بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1) منذ مطلع الشهر الحالي ديسمبر.ونقل موقع "الثورة نت" عن مصادر صحية أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي سجلت يوم أمس الجمعة في صنعاء 3 حالات وفاة و11 إصابة بمضاعفات الالتهاب الرئوي الحاد واشتباه (H1N1).ويأتي انتشار مرض انفلونزا الخنازير في صنعاء، فيما لاتزال تسجل يومياً عشرات الإصابات بوباء الكوليرا، حيث سجلت صنعاء يوم الجمعة فقط 77 حالة إصابة بمختلف مديريات العاصمة.وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انتشاراً غير مسبوق للأوبئة والأمراض المنتقلة بالعدوى، نتيجة تردي الخدمات الصحية وفرض مليشيا الحوثي إجراءات تعسفية ضد المنظمات الدولية تحت مبررات وحجج واهية.وسبق لمنظمات أممية أن وجهت اتهاماتها لمليشيا الحوثي بنهب مئات الأطنان من الأدوية المخصصة لمكافحة الأوبئة، والمتاجرة بها، وفرض شروط ابتزازية باهضة مقابل السماح بتوزيع الأدوية واللقاحات والمساعدات الصحية.







انفلونزا الخنازير صنعاء حالات وفاة وإصابة



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