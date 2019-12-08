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منها إلغاء وجود مدخل خاص بالعزاب وآخر بالعوائل ..السعودية تجري تعديلات على شروط التراخيص شملت12 نشاطا

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*يمن برس -متابعة خاصة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم الأحد، تعديلات جديدة على شروط الحصول على تراخيص لـ 12 نشاطًا، بينها المدارس والمستشفيات والمطاعم، التي تم فيها إلغاء شرط وجود مدخل خاص للعزاب وآخر للعوائل.



ونشرت الوزارة تفاصيل التعديلات الجديدة عبر حسابها في موقع ”تويتر“، وقد شملت أكثر من مئة شرط، بينها إلغاء شرط وجود مدخلين في المطاعم، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.



وشملت التعديلات الجديدة على أنشطة المدارس الأهلية، زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيهـا إلى ثلاثة أدوار بدلًا من دورين في السابق، وتحديد ”متر“ مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بينها.





وتضمنت تعديلات أنشطة مراكز الخدمة الخاصة بمحطات الوقود، تحديد المحطات (فئة أ) خارج المدن، والسماح لـ (فئة ب) داخل المدن، وتبدأ بـ ”مضختين“ بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات إضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة مزيد من الخدمات فيلزم توفير المساحات المحددة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم الأحد، تعديلات جديدة على شروط الحصول على تراخيص لـ 12 نشاطًا، بينها المدارس والمستشفيات والمطاعم، التي تم فيها إلغاء شرط وجود مدخل خاص للعزاب وآخر للعوائل.ونشرت الوزارة تفاصيل التعديلات الجديدة عبر حسابها في موقع ”تويتر“، وقد شملت أكثر من مئة شرط، بينها إلغاء شرط وجود مدخلين في المطاعم، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.وشملت التعديلات الجديدة على أنشطة المدارس الأهلية، زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيهـا إلى ثلاثة أدوار بدلًا من دورين في السابق، وتحديد ”متر“ مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بينها.وتضمنت تعديلات أنشطة مراكز الخدمة الخاصة بمحطات الوقود، تحديد المحطات (فئة أ) خارج المدن، والسماح لـ (فئة ب) داخل المدن، وتبدأ بـ ”مضختين“ بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات إضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة مزيد من الخدمات فيلزم توفير المساحات المحددة.







السعودية مدخل للعزاب تراخيص



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