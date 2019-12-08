حالة وفاة جماعية بصنعاء والسبب قاتل جديد خفي يغزو المنازل

*يمن برس - خاص
توفي مواطن وزوجته في صنعاء اختناقا بالغاز في حادثة غريبة من نوعها منذ بدء موسم الشتاء الحالي.
وقال المواطن عبدالله طارق في منشورات على حسابه في فيس بوك إن قريبه نبيل يحيى الآنسي وزوجته توفوا ليلة أمس اختناقاً أثناء تدفئة الغرفة بمدفأة غازية جديدة إثر تسرب الغاز منها.
ونشر طارق صورة المدفأة التي تسببت باختناق قريبه وزوجته محذرا من أن تسرب الغاز منها يكون بدون رائحة، ويتسبب بشلل في الأعصاب بشكل سريع، ولا يسمح للمصاب حتى بالصراخ، لينتهي الأمر بالوفاة.
وتحدث طارق عن ضحايا سابقين بسبب هذه الأجهزة المزودة بالغاز عبر الجحلة الزرقاء من أسفلها، مطالباً السلطات بتوقيف استيراد ماأسماه بالقاتل الجديد.
يذكر أن سكان العاصمة صنعاء يلجأون إلى دفايات الغاز بسبب انقطاع الكهرباء منذ انقلاب مليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.
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