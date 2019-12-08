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خطأ طبي يودي بحياة امرأة في ذمار وإدارة المستشفى تلجأ إلى الصلح القبلي
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 07:30:00 مساءً

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امرأة توفت نتيجة خطأ طبي في ذمار
امرأة توفت نتيجة خطأ طبي في ذمار

*يمن برس -ذمار
أفادت مصادر محلية بمحافظة ذمار، اليوم الأحد، بمقتل امرأة نتيجة لخطأ طبي ارتكبه أحد المستشفيات في المدينة.

وذكرت المصادر أن إدارة المستشفى لجأت الى التحكيم القبلي لأهالي الضحية، طالبة التنازل منها.

الجدير بالذكر أن الأخطاء الطبية تزايدت في الآونة الأخيرة في المستشفيات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بعد أن هجرها عشرات الكفاءات الطبية، وأوكلوا العمل إلى طلاب الامتياز في الكليات الطبية بالجامعات اليمنية.


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خاص - يمن برس

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