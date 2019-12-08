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السودان يعلن سحب 10 آلاف جندي من اليمن
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 07:42:00 مساءً

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السودان يعلن سحب 10 آلاف جندي من اليمن
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*يمن برس - وكالات
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن تقليص عدد قوات بلاده، العاملة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف.

وقال حمدوك، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته الأولى للولايات المتحدة، إن عدد الجنود السودانيين في اليمن تقلص من 15 ألف إلى 5 آلاف، مؤكدا أن الحل العسكري للأزمة اليمنية مرفوض.

وعبر عن حرص السودان على "مساعدة الأخوة اليمنيين".

وكان حمدوك أعلن قبل عدة أيام عزمه سحب جميع القوات السودانية المتواجدة في اليمن، مشددا على أن انخراط بلاده العسكري في الأزمة اليمنية إرث تركه نظام البشير.


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خاص - يمن برس

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