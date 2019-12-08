الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / السودان يعلن سحب 10 آلاف جندي من اليمن

السودان يعلن سحب 10 آلاف جندي من اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن تقليص عدد قوات بلاده، العاملة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف.



وقال حمدوك، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته الأولى للولايات المتحدة، إن عدد الجنود السودانيين في اليمن تقلص من 15 ألف إلى 5 آلاف، مؤكدا أن الحل العسكري للأزمة اليمنية مرفوض.



وعبر عن حرص السودان على "مساعدة الأخوة اليمنيين".



وكان حمدوك أعلن قبل عدة أيام عزمه سحب جميع القوات السودانية المتواجدة في اليمن، مشددا على أن انخراط بلاده العسكري في الأزمة اليمنية إرث تركه نظام البشير.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن تقليص عدد قوات بلاده، العاملة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف.وقال حمدوك، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته الأولى للولايات المتحدة، إن عدد الجنود السودانيين في اليمن تقلص من 15 ألف إلى 5 آلاف، مؤكدا أن الحل العسكري للأزمة اليمنية مرفوض.وعبر عن حرص السودان على "مساعدة الأخوة اليمنيين".وكان حمدوك أعلن قبل عدة أيام عزمه سحب جميع القوات السودانية المتواجدة في اليمن، مشددا على أن انخراط بلاده العسكري في الأزمة اليمنية إرث تركه نظام البشير.







اليمن السودان التحالف



شارك الخبر أصدقاءك:



957

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







