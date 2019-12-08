كانت في طريقها إلى الحوثيين ..هذا ما أعلن الجيش الوطني عن ضبطه في البيضاء

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*يمن برس -البيضاء

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء وسط البلاد، اليوم الأحد، كميات من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وأكد مصدر أمني ، أن قوات الأمن الخاص ضبطت صباح اليوم، كميات الحشيش المخدر، على متن سيارة نوع " هايلكوس" في منطقة قانية التابعة لحافظة البيضاء.

وأوضح المصدر أن السيارة كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء.

وشهدت تجارة المخدرات رواجا كبيرا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.

كما يتعاطى عناصر مليشيا الحوثي الذين يتم تحشيدهم الى جبهات القتال، الحشيش المخدر التي يصرف لهم من قبل المشرفين بشكل علني ومنتظم مما يتسبب في إدمانهم عليها، وتأثر على حالتهم الذهنية وتدخلهم في حالة من عدم المبالة.