العثور على كاميرا مصور حوثي تحتوي أسراراً خطيرة والعرب يصفها بالكنز الثمين

*يمن برس - خاص
كشف مراسل قناة العربية الحدث محمد العرب عن العثور على كاميرا مصور حوثي تحتوي على أسرار وصفها بالخطيرة.
وقال العرب في مداخلة مع قناة الحدث قبل قليل، تابعها "يمن برس" إن الكاميرا تحوي إعترافات بمقتل القياديين الحوثيين البارزين أبو هاشم محيي الدين ومجاهد الوشلي في محافظة الضالع إضافة إلى مقاطع لأطفال مجندين في سن العاشرة زجت بهم المليشيا في الخطوط الأمامية.
وأكد العرب أنه سيتم عرض المقاطع التي تحتويها الكاميرا خلال نشرات قناة الحدث القادمة.
وشهدت جبهات القتال انهيارات متعددة لمليشيات الحوثي، أدت إلى محاولات يائسة لتجنيد الأطفال لتعويض خسائرها المتلاحقة.
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