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انهيار مخيف للريال اليمني والدولار يتخطى حاجز 600 ريال في عدن
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 08:50:00 مساءً

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الريال اليمني يواصل التهاوي أمام الدولار والعملات الأجنبية (أسعار الصرف اليوم)
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الريال اليمني يواصل التهاوي أمام الدولار والعملات الأجنبية (أسعار الصرف اليوم)

*يمن برس - خاص
واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في أسواق الصرافة اليوم الأحد، 8/ 12/ 2019.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في صنعاء وعدن.

صنعاء:

الدولار الأمريكي
شراء: 586 ريال
بيع: 588 ريال

الريال السعودي
شراء:  154.4 ريال
بيع: 154.8 ريال

عدن:

الدولار الأمريكي
شراء: 597 ريال
بيع: 601 ريال

الريال السعودي
شراء: 157 ريال
بيع: 157.5 ريال


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خاص - يمن برس

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