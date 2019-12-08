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الحكومة توجه بإعداد قاعدة بيانات للمعلمين النازحين لصرف مرتباتهم

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*يمن برس - متابعة خاصة

وجه وزير التربية والتعليم عبدالله لملس، بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لصرف مرتباتهم عبر وزارة المالية.



جاء ذلك، خلال اجتماعه اليوم الأحد، بمدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم ناصر الهدار، بالعاصمة المؤقتة عدن وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.



وأكد لملس حرص وزارته على الاهتمام بالمعلمين وتسوية أوضاعهم بما يساهم في تخفيف معاناتهم جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وتصرف الحكومة الشرعية رواتب المعلمين النازحين من مناطق سيطرة المليشيات إلى المحافظات المحررة بشكل منتظم منذ مطلع العام 2018.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجه وزير التربية والتعليم عبدالله لملس، بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لصرف مرتباتهم عبر وزارة المالية.جاء ذلك، خلال اجتماعه اليوم الأحد، بمدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم ناصر الهدار، بالعاصمة المؤقتة عدن وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.وأكد لملس حرص وزارته على الاهتمام بالمعلمين وتسوية أوضاعهم بما يساهم في تخفيف معاناتهم جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.وتصرف الحكومة الشرعية رواتب المعلمين النازحين من مناطق سيطرة المليشيات إلى المحافظات المحررة بشكل منتظم منذ مطلع العام 2018.







اليمن المعلمين رواتب



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