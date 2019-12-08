 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحكومة توجه بإعداد قاعدة بيانات للمعلمين النازحين لصرف مرتباتهم
الحكومة توجه بإعداد قاعدة بيانات للمعلمين النازحين لصرف مرتباتهم
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 09:20:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الحكومة توجه بإعداد قاعدة بيانات للمعلمين النازحين لصرف مرتباتهم
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
وجه وزير التربية والتعليم عبدالله لملس، بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لصرف مرتباتهم عبر وزارة المالية.  

 جاء ذلك، خلال اجتماعه اليوم الأحد، بمدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم ناصر الهدار، بالعاصمة المؤقتة عدن وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد لملس حرص وزارته على الاهتمام بالمعلمين وتسوية أوضاعهم بما يساهم في تخفيف معاناتهم جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتصرف الحكومة الشرعية رواتب المعلمين النازحين من مناطق سيطرة المليشيات إلى المحافظات المحررة بشكل منتظم منذ مطلع العام 2018.
 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1157
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©