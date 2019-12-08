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المنتخب اليمني يحصل على "مليون دولار" من خليجي 24
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 09:33:00 مساءً

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المنتخب الوطني
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المنتخب الوطني

*يمن برس - متابعة خاصة
حصل المنتخب الوطني لكرة القدم على مليون دولار أمريكي نظير مشاركته في بطولة كأس الخليج بنسخته الرابعة والعشرين.

وقال الاتحاد الخليجي لكرة القدم ‘ن الجوائز المالية للنسخة الحالية لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) في قطر هي جوائز استثنائية ولن تتكرر في النسخ المقبلة للبطولة، وبلغت قيمة الجوائز 11 مليون دولار لجميع المنتخبات المشاركة في هذه النسخة.

وحصل منتخب البحرين الفائز باللقب في النسخة الحالية على ثلاثة ملايين دولار، في حين حصل المنتخب السعودي الوصيف على مليوني دولار، فيما حصل كل منتخب خرج من الدور الأول على مليون دولار، وهي جوائز مقدمة من اللجنة المنظمة المحلية في قطر.
 


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خاص - يمن برس

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