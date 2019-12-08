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واتساب تطلق خدمة المكالمة الثانية

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واتساب يطلق ميزة جديدة تحميك من المضايقات

*يمن برس - متابعات

أعلنت شركة "واتساب" إطلاق وظيفة جديدة في تطبيقها باسم المكالمة الثانية، والتي تتيح لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في محادثة.



وقد يطلق البعض على هذه الوظيفة الجديدة اسم "انتظار المكالمات"، التي تشتهر بها الهواتف الثابتة القديمة.



وبطبيعة الحال يمكن للمستخدم رفض المكالمة الواردة مباشرة، ولكن عند قيامه باستقبالها، فسوف يتم إنهاء المكالمة الحالية تماما، ويجد المستخدم نفسه في المكالمة الجديدة، التي استقبلها للتو، نظرا لأن وظيفة "واتساب" الجديدة لا توفر إمكانية التنقل ما بين المكالمتين.



كما أعلنت "واتساب" أن وظيفة المكالمة الثانية تقتصر في البداية على الإصدار المخصص لأجهزة أبل الجوالة (بدءا من إصدار التطبيق 2.19.120)، ويتعين على أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد الانتظار لبعض الوقت إلى أن تتوافر هذه الوظيفة في تطبيق "واتساب" المخصص لهواتفهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت شركة "واتساب" إطلاق وظيفة جديدة في تطبيقها باسم المكالمة الثانية، والتي تتيح لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل "آي أو إس" إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في محادثة.وقد يطلق البعض على هذه الوظيفة الجديدة اسم "انتظار المكالمات"، التي تشتهر بها الهواتف الثابتة القديمة.وبطبيعة الحال يمكن للمستخدم رفض المكالمة الواردة مباشرة، ولكن عند قيامه باستقبالها، فسوف يتم إنهاء المكالمة الحالية تماما، ويجد المستخدم نفسه في المكالمة الجديدة، التي استقبلها للتو، نظرا لأن وظيفة "واتساب" الجديدة لا توفر إمكانية التنقل ما بين المكالمتين.كما أعلنت "واتساب" أن وظيفة المكالمة الثانية تقتصر في البداية على الإصدار المخصص لأجهزة أبل الجوالة (بدءا من إصدار التطبيق 2.19.120)، ويتعين على أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد الانتظار لبعض الوقت إلى أن تتوافر هذه الوظيفة في تطبيق "واتساب" المخصص لهواتفهم.







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