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لأول مرة.. رئيس الوزراء يتحدث عن الحكومة المقبلة
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 10:30:00 مساءً

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لأول مرة.. رئيس الوزراء يتحدث عن الحكومة المقبلة
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*يمن برس - متابعة خاصة
قال رئيس الوزراء معين عبدالملك إن حكومته قامت ببعض الإصلاحات في مجال المشتقات النفطية وتنظيم عملية استيرادها بدعم من الرئيس هادي بهدف رسم مسار اقتصادي قوي".

وأكد عبدالملك في تصريحات لـ"وكالة شينخوا "الصينية، أن حكومته عازمة على انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار واستعادة مواردها العامة المهدرة.

وقال عبدالملك أن "أي حكومة مقبلة ستجد أرضية صلبة بعد الإصلاحات التي أنجزتها حكومته"

 وينص اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة والانتقالي مطلع نوفمبر الماضي، على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى الـ24 وزيراً، يعين الرئيس عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية.
 


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خاص - يمن برس

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