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قرار هام قد يحد من عمليات الاغتيال في عدن

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عدن

*يمن برس - خاص

أصدرت السلطة المحلية بمديرية البريقة بمحافظة عدن (جنوبي البلاد) قراراً يلزم أصحاب المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة يمكنها التقاط الأبعاد في الشوارع الكائنة فيها.



وأرجعت هذا القرار بحسب وثيقة حصل "يمن برس" على نسخة منها، لمنع حدوث عمليات اغتيال وتقطع في المديرية وكافة أشكال الإرهاب.



ومنحت السلطة المحلية بمديرية البريقة بعدن أصحاب المحلات مهلة ثلاثة أسابيع لتركيب الكاميرات التي ستشرف عليها عليها قيادة اللواء الأول دعم وإسناد وفق الوثيقة.



ويأتي هذا القرار عقب تزايد وتيرة الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن والتي راح ضحيتها نحو عشرة أشخاص منذ مطلع ديسمبر الجاري.











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت السلطة المحلية بمديرية البريقة بمحافظة عدن (جنوبي البلاد) قراراً يلزم أصحاب المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة يمكنها التقاط الأبعاد في الشوارع الكائنة فيها.وأرجعت هذا القرار بحسب وثيقة حصل "يمن برس" على نسخة منها، لمنع حدوث عمليات اغتيال وتقطع في المديرية وكافة أشكال الإرهاب.ومنحت السلطة المحلية بمديرية البريقة بعدن أصحاب المحلات مهلة ثلاثة أسابيع لتركيب الكاميرات التي ستشرف عليها عليها قيادة اللواء الأول دعم وإسناد وفق الوثيقة.ويأتي هذا القرار عقب تزايد وتيرة الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن والتي راح ضحيتها نحو عشرة أشخاص منذ مطلع ديسمبر الجاري.







عدن قرار اغتيالات



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