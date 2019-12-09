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كشف تفاصيل تورط قيادي حوثي في استغلال الفتيات جنسياً بصنعاء
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 01:01:00 صباحاً

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زابن
زابن

*يمن برس - صنعاء
كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن توثيق حالات جديدة لانتهاكات الحوثيين بحق النساء في المعتقلات السرية التابعة لهم.

ودعت المنظمة في بيان لها، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتحرك الجاد المسؤول لحماية النساء في ظل استمرار الجرائم الحوثية بحقهن.

وعبرت المنظمة في بيانها عن صدمتها من إعادة مليشيا الحوثي المدعو عودة سلطان زابن  إلى منصبه السباق مديراً للإدارة العامة للبحث الجنائي مع جميع أفراد عصابته المتورطين بجرائم تعذيب وانتهاكات غير إنسانية ضد النساء اللاتي تعرضن للاختطاف.

ولفتت إلى أنها حصلت على معلومات إضافية تدين المدعو سلطان زابن وأفراد عصابته خصوصاً المدعو حسن بتران الذي تورط بجرائم تعذيب النساء وابتزازهن واستغلالهن جنسياً.

وأشارت إلى أنها تواصل تزويد المنظمات الحقوقية الدولية بالوثائق التي تدين سلطان زابن وعدد من قيادات مليشيا الحوثي بجرائم التعذيب والانتهاكات الإنسانية بحق النساء.

وشددت على أن السكوت على إعادة المجرمين إلى مناصب أمنية يمثل خطورة بالغة على المجتمع، كما أن السكوت على جرائم الحوثيين بحق الأبرياء يمثل وصمة عار على جبين كل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثي.


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خاص - يمن برس

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