 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / رئيس الوزراء البريطاني يقر بأسوأ ذنب ارتكبه
رئيس الوزراء البريطاني يقر بأسوأ ذنب ارتكبه
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 02:02:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
رئيس الوزراء البريطاني يقر بأسوأ ذنب ارتكبه
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأحد إن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بها هو مخالفته القانون بقيادة دراجة على الرصيف.

وعندما سألته شبكة سكاي عن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بارتكابه طلب جونسون في بادئ الأمر النصيحة من مستشاريه قبل أن يقول "أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائما أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة".

وأضاف "أريدكم ان تعرفوا أنني أعارض تماما وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف وأعتقد أن هذا خطأ وأشعر بالضيق من ذلك. لكنني قد أكون في بعض الأحيان قد صعدت بالدراجة على الرصيف...".

ورد جونسون على سؤال عما إذا كان قلقا بشأن تقارب النتائج في استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات قائلا "بالطبع. أعتقد أن هذه لحظة حاسمة للبلاد".
 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1042
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©