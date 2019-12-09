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"سفير" يقوم بسرقة كتاب بقيمة 10 دولارات ووزير خارجية بلاده يحدد مصيره
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 03:51:00 مساءً

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طالب في مكتبة
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طالب في مكتبة

*يمن برس -متابعة خاصة
قامت وزارة الخارجية في المكسيك باستدعاء سفير البلاد لدى الأرجنتين، على خلفية تقارير تحدثت عن محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات، من مكتبة شهيرة في العاصمة بوينس آيرس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، سجلته كاميرا مراقبة بالمكتبة، يظهر من قيل إنه السفير، أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا، وهو يأخذ الكتاب، من المكتبة ويضعه وسط جريدة وينصرف.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الاثنين، إنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة "تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي" البالغ من العمر 76 عامًا.

وأضاف إبرارد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا ثبت أن شريط فيديو السرقة المزعومة الذي جرى تداوله صحيح، فسيتم طرده على الفور... لن يتم التسامح مع خيانة الأمانة".


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خاص - يمن برس

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