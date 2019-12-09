الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / "سفير" يقوم بسرقة كتاب بقيمة 10 دولارات ووزير خارجية بلاده يحدد مصيره

"سفير" يقوم بسرقة كتاب بقيمة 10 دولارات ووزير خارجية بلاده يحدد مصيره

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

طالب في مكتبة

*يمن برس -متابعة خاصة

قامت وزارة الخارجية في المكسيك باستدعاء سفير البلاد لدى الأرجنتين، على خلفية تقارير تحدثت عن محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات، من مكتبة شهيرة في العاصمة بوينس آيرس.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، سجلته كاميرا مراقبة بالمكتبة، يظهر من قيل إنه السفير، أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا، وهو يأخذ الكتاب، من المكتبة ويضعه وسط جريدة وينصرف.



وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الاثنين، إنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة "تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي" البالغ من العمر 76 عامًا.



وأضاف إبرارد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا ثبت أن شريط فيديو السرقة المزعومة الذي جرى تداوله صحيح، فسيتم طرده على الفور... لن يتم التسامح مع خيانة الأمانة".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قامت وزارة الخارجية في المكسيك باستدعاء سفير البلاد لدى الأرجنتين، على خلفية تقارير تحدثت عن محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات، من مكتبة شهيرة في العاصمة بوينس آيرس.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، سجلته كاميرا مراقبة بالمكتبة، يظهر من قيل إنه السفير، أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا، وهو يأخذ الكتاب، من المكتبة ويضعه وسط جريدة وينصرف.وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الاثنين، إنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة "تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي" البالغ من العمر 76 عامًا.وأضاف إبرارد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إذا ثبت أن شريط فيديو السرقة المزعومة الذي جرى تداوله صحيح، فسيتم طرده على الفور... لن يتم التسامح مع خيانة الأمانة".







سفير سرقة كتاب الأرجنتين



شارك الخبر أصدقاءك:



847

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







