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الحكومة توجّه بسرعة تشكيل وحدة أمنية لحراسة منشأة مهمة في عدن

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اجتماع رئيس الوزراء اليوم في عدن

*يمن برس - وكالات

وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين، بتشكيل وحدة أمنية خاصة مهمتها حراسة جامعة عدن وحماية أصولها وتعزيزها بمعدات ثقيلة لإزالة المخالفات والاعتداءات بشكل عاجل.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً لمجلس جامعة عدن، لمناقشة أوضاع الجامعة التي ينتظم فيها أكثر 32 ألف طالب وطالبة في مساقات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات والكليات التي تتوزع على أربع محافظات. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش الاجتماع بحضور وزير التعليم العالي، آليات تجويد التعليم والبحث العلمي وتطوير البنى التحتية للجامعة، إضافة إلى وضع حد للاعتداءات المتكررة على أراضي ومخططات الحرم الجامعي والمشاكل المتعلقة بمشروع المستشفى التعليمي وتجهيزات كلية الصيدلة، ومنظومة تطوير الأقسام العلمية.



وشدد الاجتماع على أهمية الحفاظ على ممتلكات وأصول الجامعة وحمايتها من الاعتداءات وعمليات البسط على أراضي الحرم الجامعي.



وأكد رئيس الوزراء، على أهمية الاستفادة بشكل فعال من المساعدات والمنح الخارجية في تنفيذ مخططات ومشاريع الجامعة وتطوير بنيتها التحتية.



وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على زيادة حصة الجامعة في الموازنة العامة للدولة للعام 2020, بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والأكاديمية، بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأمثل، إضافة إلى نشر ثقافة السلام ونبذ الكراهية والتطرف والمناطقية.



كما أشار إلى أهمية السعي لتحويل الجامعة إلى مركز حضاري وتنويري والعمل استعادة دورها الريادي كاسم يحظى بسمعة أكاديمية دولية.



وقال:"إن المرحلة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا على ضوء اتفاق الرياض الذي يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والإصلاح المؤسسي وتوحيد الجيش والأمن".



وأكد أن مصلحة الجميع هي في تنفيذ هذا الاتفاق.. لافتا إلى الدور المعول على جامعة عدن للتوعية بأهمية الاتفاق بالنسبة لعدن بشكل خاص واليمن بشكل عام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين، بتشكيل وحدة أمنية خاصة مهمتها حراسة جامعة عدن وحماية أصولها وتعزيزها بمعدات ثقيلة لإزالة المخالفات والاعتداءات بشكل عاجل.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً لمجلس جامعة عدن، لمناقشة أوضاع الجامعة التي ينتظم فيها أكثر 32 ألف طالب وطالبة في مساقات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات والكليات التي تتوزع على أربع محافظات. حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وناقش الاجتماع بحضور وزير التعليم العالي، آليات تجويد التعليم والبحث العلمي وتطوير البنى التحتية للجامعة، إضافة إلى وضع حد للاعتداءات المتكررة على أراضي ومخططات الحرم الجامعي والمشاكل المتعلقة بمشروع المستشفى التعليمي وتجهيزات كلية الصيدلة، ومنظومة تطوير الأقسام العلمية.وشدد الاجتماع على أهمية الحفاظ على ممتلكات وأصول الجامعة وحمايتها من الاعتداءات وعمليات البسط على أراضي الحرم الجامعي.وأكد رئيس الوزراء، على أهمية الاستفادة بشكل فعال من المساعدات والمنح الخارجية في تنفيذ مخططات ومشاريع الجامعة وتطوير بنيتها التحتية.وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على زيادة حصة الجامعة في الموازنة العامة للدولة للعام 2020, بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والأكاديمية، بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأمثل، إضافة إلى نشر ثقافة السلام ونبذ الكراهية والتطرف والمناطقية.كما أشار إلى أهمية السعي لتحويل الجامعة إلى مركز حضاري وتنويري والعمل استعادة دورها الريادي كاسم يحظى بسمعة أكاديمية دولية.وقال:"إن المرحلة القادمة ستشهد تحسنا ملحوظا على ضوء اتفاق الرياض الذي يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والإصلاح المؤسسي وتوحيد الجيش والأمن".وأكد أن مصلحة الجميع هي في تنفيذ هذا الاتفاق.. لافتا إلى الدور المعول على جامعة عدن للتوعية بأهمية الاتفاق بالنسبة لعدن بشكل خاص واليمن بشكل عام.







الحكومة معين عبدالملك جامعة عدن



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