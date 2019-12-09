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وفد قطري رسمي يصل السعودية تزامنا مع "أنباء المصالحة"

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الوفد القطري في الرياض

*يمن برس -متابعة خاصة

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض.



وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "يترأس المريخي وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء".





ومثل الوزير سلطان بن سعد المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الأفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.



وقالت الوكالة القطرية، إن "أمير البلاد سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي".



ويبدو أن الأزمة الخليجية في طريقها إلى خط النهاية، مع ظهور مؤشرات عديدة على ذلك، أبرزها قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج في الدوحة هذا الشهر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض.وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "يترأس المريخي وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء".ومثل الوزير سلطان بن سعد المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الأفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.وقالت الوكالة القطرية، إن "أمير البلاد سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي".ويبدو أن الأزمة الخليجية في طريقها إلى خط النهاية، مع ظهور مؤشرات عديدة على ذلك، أبرزها قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج في الدوحة هذا الشهر.







وفد قطري أنباء المصالحة السعودية



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