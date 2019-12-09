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الأمم المتحدة تعلن افتتاح أول مركز لها في تعز

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن برنامج الغذاء العالمي عن قرب افتتاح مركز جديد للأمم المتحدة في مدينة التربة بمحافظة تعز، بهدف دعم عملية توسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية.



وأشار البرنامج في بيان الى أنه "يخطط لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية في مدينة تعز لدعم الأسر العائدة بالإضافة إلى النازحين حديثا"، ويقوم البرنامج حاليا بتقديم مساعدات غذائية إنسانية لـ 1.6 مليون مستفيد في جميع مديريات محافظة تعز.



وطالب البرنامج بـ"إنشاء ممرات إنسانية ليتم إيصال المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجاً. حيث لا يوجد سوى طريق واحد للوصول إلى مدينة تعز أو الخروج منها، وهذا الطريق يعاني من شدة الازدحام وفي حالة سيئة، مما يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية".



ويأتي هذا الإعلان عقب يومين من زيارة وفد أممي برئاسة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، علي رضا إلى مدينة تعز للاطلاع على الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ أكثر من أربعة أعوام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن برنامج الغذاء العالمي عن قرب افتتاح مركز جديد للأمم المتحدة في مدينة التربة بمحافظة تعز، بهدف دعم عملية توسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية.وأشار البرنامج في بيان الى أنه "يخطط لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الإنسانية في مدينة تعز لدعم الأسر العائدة بالإضافة إلى النازحين حديثا"، ويقوم البرنامج حاليا بتقديم مساعدات غذائية إنسانية لـ 1.6 مليون مستفيد في جميع مديريات محافظة تعز.وطالب البرنامج بـ"إنشاء ممرات إنسانية ليتم إيصال المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجاً. حيث لا يوجد سوى طريق واحد للوصول إلى مدينة تعز أو الخروج منها، وهذا الطريق يعاني من شدة الازدحام وفي حالة سيئة، مما يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية".ويأتي هذا الإعلان عقب يومين من زيارة وفد أممي برئاسة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، علي رضا إلى مدينة تعز للاطلاع على الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ أكثر من أربعة أعوام.







تعز الامم المتحدة الحصار



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