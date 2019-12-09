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خبير عسكري سعودي: الحماية الرئاسية تحركت إلى عدن دون إذن
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 10:55:00 مساءً

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خبير عسكري سعودي: الحماية الرئاسية تحركت إلى عدن دون إذن
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*يمن برس - خاص

اتهم الخبير العسكري السعودي حسن الشهري، الحكومة الشرعية بإعاقة تنفيذ اتفاق الرياض عبر تحريك مئات الأطقم العسكرية إلى مدينة عدن دون إذن.

وقال الشهري وهو عميد متقاعد في الجيش السعودي في لقاء مع قناة "الغد المشرق" مساء اليوم، إنه لولا تهديد تلك القوات بقصفها في حال عدم توقفها في أبين لكانت وصلت إلى عدن وحدثت مجازر.. بحسب تعبيره.

وكان  قائد قوات التحالف العربي بعدن هدد في الخامس من ديسمبر الجاري بضرب وحدات "الحماية الرئاسية" التي وصلت إلى مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين في حال لم يتم انسحابها إلى شرق المدينة.

ويتهم  المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية باستقدام أفراد من خارج اللواء الأول حماية رئاسية ضمن القوات المتواجدة في منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين.

وكان من المقرر أن تصل وحدات من اللواء الأول حماية رئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتقوم بحماية بمهمة في القصر الرئاسي في منطقة معاشيق، وفقاً لما تضمنه الملحق العسكري في اتفاق الرياض.


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خاص - يمن برس

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