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وكالة الأنباء القطرية تؤكد عدم مشاركة أمير قطر في القمة الخليجية

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*يمن برس - خاص



أكدت وكالة الأنباء القطرية قبل قليل إن أمير البلاد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لن يحضر القمة الخليجية الـ40 في الرياض اليوم.



وقالت "قنا" في تغريدة على حسابها في تويتر رصدها "يمن برس" إن أمير البلاد كلف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".



وكان أمير قطر قد تلقى مطلع الأسبوع المنصرم دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكدت وكالة الأنباء القطرية قبل قليل إن أمير البلاد تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لن يحضر القمة الخليجية الـ40 في الرياض اليوم.وقالت "قنا" في تغريدة على حسابها في تويتر رصدها "يمن برس" إن أمير البلاد كلف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".وكان أمير قطر قد تلقى مطلع الأسبوع المنصرم دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض.







تميم القمة الخليجية الرياض



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