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تحالف رصد: مقتل وإصابة أكثر من 38 ألف مدني في اليمن منذ انقلاب الحوثيين

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*يمن برس - متابعة خاصة



وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن "تحالف رصد" مقتل أكثر من 15 ألف مدني وإصابة 23 ألفاً آخرين خلال الخمس سنوات الماضية في اليمن .



وأشار تقرير صادر عن "تحالف رصد" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر، إلى أن حالات القتل في صفوف المدنيين في اليمن منذ 21 من سبتمبر 2014م وحتى نهاية أكتوبر من العام الحالي بلغت "15420" قتيلاً.



وذكر التقرير أن عدد المصابين بلغ "22916" مصاباً فيما لايزال "4272 "مدنياً مختطفاً و"6352"، طفلاً مجنداً حتى اللحظة.



وأوضح تقرير "تحالف رصد" أن الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في عدد من المحافظات تسببت بمقتل نحو "1300" مدنياً.



مشيراً إلى أن هذه الإنتهاكات تعد خرقا صارخا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا.



وطالب " تحالف رصد" المجتمع الدولي بالتدخل الفعال لوضع حد لهذه الإنتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اليمن بحيادية واسـتقلالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم والحد منها.



كما طالب تحالف رصد جماعة الحوثي بحماية المدنيين في كل العمليات العسكرية والتمييز بيـن المدنيين والعسكريين والوقف الفوري لكل أشكال الإنتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح كافـة المحتجزيـن تعسـفياً والمخفيين قسـرياً بمـا في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني.



ويحتفل العالم في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتمر هذه المناسبة هذا العام واليمن يشهد للعام الخامس على التوالي أوضاعاً مأساوية لحالة حقوق الإنسان جراء الحرب الدائرة في معظم الأراضي اليمنية .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن "تحالف رصد" مقتل أكثر من 15 ألف مدني وإصابة 23 ألفاً آخرين خلال الخمس سنوات الماضية في اليمن .وأشار تقرير صادر عن "تحالف رصد" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر، إلى أن حالات القتل في صفوف المدنيين في اليمن منذ 21 من سبتمبر 2014م وحتى نهاية أكتوبر من العام الحالي بلغت "15420" قتيلاً.وذكر التقرير أن عدد المصابين بلغ "22916" مصاباً فيما لايزال "4272 "مدنياً مختطفاً و"6352"، طفلاً مجنداً حتى اللحظة.وأوضح تقرير "تحالف رصد" أن الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في عدد من المحافظات تسببت بمقتل نحو "1300" مدنياً.مشيراً إلى أن هذه الإنتهاكات تعد خرقا صارخا لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا.وطالب " تحالف رصد" المجتمع الدولي بالتدخل الفعال لوضع حد لهذه الإنتهاكات والقيام بدوره بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اليمن بحيادية واسـتقلالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مرتكبي تلك الجرائم والحد منها.كما طالب تحالف رصد جماعة الحوثي بحماية المدنيين في كل العمليات العسكرية والتمييز بيـن المدنيين والعسكريين والوقف الفوري لكل أشكال الإنتهاكات التي تطال المدنيين، وإطلاق سراح كافـة المحتجزيـن تعسـفياً والمخفيين قسـرياً بمـا في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن والسياسيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني.ويحتفل العالم في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتمر هذه المناسبة هذا العام واليمن يشهد للعام الخامس على التوالي أوضاعاً مأساوية لحالة حقوق الإنسان جراء الحرب الدائرة في معظم الأراضي اليمنية .







مقتل وإصابة 38 ألف مدني الحرب المليشيات الحوثية



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