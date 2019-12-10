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انهيار متسارع للريال اليمني مقابل الدولار وأبرز العملات الأجنبية(الأسعار اليوم)
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 02:10:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
شهد الريال اليمني تراجعا كبير ومخيفا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر2019م
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 157
الدولار : 597
الإماراتي : 160
العماني : 1530
ذهب كسر 21 : 24,150
(( أسعار البيع ))
السعودي : 157.2
الدولار : 600
الإماراتي : 161
العماني : 1545
ذهب كسر 21 : 24,350
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