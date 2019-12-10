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الإفراج عن ناشط إعلامي بعد 70 يوما من اعتقاله في حضرموت
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 02:25:00 مساءً

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المنيفي
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المنيفي

*يمن برس -حضرموت
أفرجت السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، عن الناشط الإعلامي "صفوان عبدالملك المنيفي" بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله.
 
وأكد "المنيفي"، في منشور له على صفحته الرسمية "الفيس بوك"، أنه تم الافراج عنه ووصل مساء أمس محافظة "مأرب".
 
وأضاف: "سبعون يوماً خلف القضبان، سبعون يوماً حصاراً و نهاراً"، متابعاً: "أكتفى أوسطهم بالمدة، واكتوينا بالكيّد والقيد" .
 
وتساءل المنيفي في منشوره : "لا أدري ! لماذا حدث كل ذلك لي ؟".
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا، اعتقلت "صفوان المنيفي"، قبل أكثر من شهرين  من أحد فنادق المدينة، دون إبداء الأسباب.


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خاص - يمن برس

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