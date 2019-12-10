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أردوغان يتحدى الجميع ويؤكد استعداده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لإرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.



وقال أردوغان: "إن طلبت ليبيا منا جنودا، فإننا سنلبي هذا الطلب"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.



​وكان أردوغان قال: "إنه من حق تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال تمت دعوتها من الشعب الليبي"، مشيرا إلى أنه يخطط لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في ليبيا.



وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي أر تي" التركية أمس الاثنين: "في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد"، مضيفا: "طلبت عقد لقاء مع الرئيس الروسي بوتين لبحث الأوضاع في ليبيا، قبل اللقاء المقرر في الثامن من الشهر المقبل، وقد يتم ذلك خلال الفترة المقبلة، لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية".



وتابع أردوغان: "إن خليفة حفتر لا وجود له وغير معترف به دوليا". وأضاف:"أن جهات إقليمية تقدم الدعم للجنرال حفتر أما تركيا فعقدت اتفاقية مع الجهة المعترف بها دوليا".



ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي على المذكرتين.



بدورها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا "شديد اللهجة"، وقالت: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية"، فيما اعترضت مصر وقبرص واليونان على الاتفاق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لإرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.وقال أردوغان: "إن طلبت ليبيا منا جنودا، فإننا سنلبي هذا الطلب"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.​وكان أردوغان قال: "إنه من حق تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال تمت دعوتها من الشعب الليبي"، مشيرا إلى أنه يخطط لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في ليبيا.وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي أر تي" التركية أمس الاثنين: "في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد"، مضيفا: "طلبت عقد لقاء مع الرئيس الروسي بوتين لبحث الأوضاع في ليبيا، قبل اللقاء المقرر في الثامن من الشهر المقبل، وقد يتم ذلك خلال الفترة المقبلة، لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية".وتابع أردوغان: "إن خليفة حفتر لا وجود له وغير معترف به دوليا". وأضاف:"أن جهات إقليمية تقدم الدعم للجنرال حفتر أما تركيا فعقدت اتفاقية مع الجهة المعترف بها دوليا".ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي على المذكرتين.بدورها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا "شديد اللهجة"، وقالت: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية"، فيما اعترضت مصر وقبرص واليونان على الاتفاق.







أردوغان ليبا قوات عسكرية



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