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حياة أحد المصورين العشرة في خطر ووقفة احتجاجية تطالب بسرعة الإفراج عنهم في مأرب

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وقفة احتجاجية في مأرب للمطالبة بالإفراج على الصحفيين العشرة

*يمن برس -مأرب

أفادت مصادر حقوقية بتدهور الحالة الصحية للصحفي عبدالباسط الصمدي المعتقل في سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء.



وقالت المصادر إن حالة الصمدي الصحية حرجة ويعاني من مشاكل صحية عدة جراء تعرضه للتعذيب في سجون الحوثيين، لافتة إلى أن الجماعة لم تسمح للصمدي بالعلاج.



واختطفت جماعة الحوثي الصمدي قبل ثلاثة أشهر في صنعاء دون أي تهمة غير أنه صحفي.



وفي سياق آخر نفذ ناشطون وصحفيون وقفة احتجاجية في محافظة مأرب –بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان- تضامنا مع زملاءهم الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي.



وطالب المحتجون جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين منذ قرابة خمسة أعوام.



وتختطف جماعة الحوثي في صنعاء عشرة صحفيين منذ قرابة خمسة أعوام، وتتهم بالتخابر مع ما اسموه "العدوان" (التحالف العربي الداعم للشرعية)، ويعانون من الأمراض بسبب التعذيب وظروف الاعتقال التعسفية والقاسية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفادت مصادر حقوقية بتدهور الحالة الصحية للصحفي عبدالباسط الصمدي المعتقل في سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء.وقالت المصادر إن حالة الصمدي الصحية حرجة ويعاني من مشاكل صحية عدة جراء تعرضه للتعذيب في سجون الحوثيين، لافتة إلى أن الجماعة لم تسمح للصمدي بالعلاج.واختطفت جماعة الحوثي الصمدي قبل ثلاثة أشهر في صنعاء دون أي تهمة غير أنه صحفي.وفي سياق آخر نفذ ناشطون وصحفيون وقفة احتجاجية في محافظة مأرب –بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان- تضامنا مع زملاءهم الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي.وطالب المحتجون جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين منذ قرابة خمسة أعوام.وتختطف جماعة الحوثي في صنعاء عشرة صحفيين منذ قرابة خمسة أعوام، وتتهم بالتخابر مع ما اسموه "العدوان" (التحالف العربي الداعم للشرعية)، ويعانون من الأمراض بسبب التعذيب وظروف الاعتقال التعسفية والقاسية.







وقفة احتجاجية مأرب الصحفيين



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