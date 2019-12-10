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القمة الخليجية تدعو إلى وحدة مالية ونقدية في 2025
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 07:20:00 مساءً

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القمة الخليجية تدعو إلى وحدة مالية ونقدية في 2025
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*يمن برس - وكالات
أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، على أهمية التعاون بين الدول الخليجية وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية.

ودعا البيان، الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، الثلاثاء، إلى وحدة مالية ونقدية بحلول عام 2025، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي.

وأضاف أن التحديات تتطلب تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، مضيفا أنه يجري استكمال كافة الإجراءات لضمان أمن الدول الخليجية

كما أكد البيان الختامي على أهمية العمل على إيجاد حلول للتحديات المشتركة كالمياه والزراعة، داعيا إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي.


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خاص - يمن برس

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