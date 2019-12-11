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عاجل..الحوثيون يتقدمون في مأرب ويصلون الخط الذي يربطها بصنعاء

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*يمن برس - خاص

سيطرت مليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، على مواقع جديدة في جبهة المخدرة بعد إشتباكات ضارية مع قوات الجيش الوطني.



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن برس" أن مليشيا الحوثي تقدمت شرقي جبهة المخدرة بمحاذاة جبل هيلان المطل على مدينة مأرب وسيطرت على مواقع مطلة على طريق مأرب صنعاء.



وأوضحت المصادر أن الطريق الأسفلتي الرابط بين صنعاء ومأرب أصبح تحت مرمى نيران مليشيات الحوثي.



وللأسبوع الثالث على التوالي تتقدم مليشيات الحوثي في جبهة المخدرة وتسيطر على مواقع جديدة في ظل تقهقر مستمر لقوات الجيش الوطني.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سيطرت مليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، على مواقع جديدة في جبهة المخدرة بعد إشتباكات ضارية مع قوات الجيش الوطني.وقالت مصادر خاصة لـ "يمن برس" أن مليشيا الحوثي تقدمت شرقي جبهة المخدرة بمحاذاة جبل هيلان المطل على مدينة مأرب وسيطرت على مواقع مطلة على طريق مأرب صنعاء.وأوضحت المصادر أن الطريق الأسفلتي الرابط بين صنعاء ومأرب أصبح تحت مرمى نيران مليشيات الحوثي.وللأسبوع الثالث على التوالي تتقدم مليشيات الحوثي في جبهة المخدرة وتسيطر على مواقع جديدة في ظل تقهقر مستمر لقوات الجيش الوطني.







الحوثي مأرب المخدرة



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