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أردوغان يعرب عن إعجابه بترامب وبوتين

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*يمن برس - متابعات





كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب بين قادة العالم الذين يثيرون إعجابه.



وجاء تصريح أردوغان في معرض رده على سؤال حول الزعماء الذين يكن لهم التقديرا، فقال فقال في ترامب: "الناس قد يحبونه أو لا يحبونه، لكن ليس لديه أي خطط خفية تجاه تركيا... دونالد ترامب يتحدث بصراحة عن كل شيء. في حديثه معي منفتح للغاية، وأنا كذلك معه".



وأكد أردوغان في حديثه عن الرئيس الروسي، أنه هو أيضا لا يضمر أي "خطط خفية"، وقال: "نحن نتصرف مع بعضنا محافظين على انفتاحنا تجاه بعضنا البعض... معا سنحقق السلام في المنطقة".



وفي الوقت نفسه، انتقد أردوغان قادة الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يذكر واحدا منهم على الأقل، يمكن اعتباره زعيما مثاليا.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب بين قادة العالم الذين يثيرون إعجابه.وجاء تصريح أردوغان في معرض رده على سؤال حول الزعماء الذين يكن لهم التقديرا، فقال فقال في ترامب: "الناس قد يحبونه أو لا يحبونه، لكن ليس لديه أي خطط خفية تجاه تركيا... دونالد ترامب يتحدث بصراحة عن كل شيء. في حديثه معي منفتح للغاية، وأنا كذلك معه".وأكد أردوغان في حديثه عن الرئيس الروسي، أنه هو أيضا لا يضمر أي "خطط خفية"، وقال: "نحن نتصرف مع بعضنا محافظين على انفتاحنا تجاه بعضنا البعض... معا سنحقق السلام في المنطقة".وفي الوقت نفسه، انتقد أردوغان قادة الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يذكر واحدا منهم على الأقل، يمكن اعتباره زعيما مثاليا.







بوتين ترامب اردوغان



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