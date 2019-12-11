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لجنة من الجيش والأمن لفرض الأمن وإنفاذ القانون بتعز

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*يمن برس - متابعة خاصة



أكد بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز أن لجنة مشتركة مشكلة من قيادة المحور وإدارة شرطة تعز دشنت صباح اليوم المرحلة الأولى من التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني والنزول الميداني إلى مقر قيادة القطاع السادس باللواء 22 ميكا في مديرية صبر الموادم.



وأشار البيان إلى أن تشكيل اللجنة يهدف إلى التنسيق بين أفراد الأمن والجيش وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود المبذوله لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.



وأكدت اللجنة بحسب البيان على أهمية التكامل بين المؤسستين الأمنية والعسكرية لضبط المجرمين وملاحقة الخارجين عن القانون.



ودعت اللجنة جميع أفراد الأمن والجيش إلى ضرورة تمثيل الدولة خير تمثيل والظهور بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع المواطنين .



وتم تشكيل اللجنة المشتركة برئاسة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري ومساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأحياء السكنية العقيد سمير الأشبط ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي.



ويأتي تشكيل اللجنة المشتركة في وقت تشهد فيه المدينة انفلاتاً أمنياً، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الجماعات المسلحة التابعة لعدد من الألوية والوحدات العسكرية في تعز.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز أن لجنة مشتركة مشكلة من قيادة المحور وإدارة شرطة تعز دشنت صباح اليوم المرحلة الأولى من التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني والنزول الميداني إلى مقر قيادة القطاع السادس باللواء 22 ميكا في مديرية صبر الموادم.وأشار البيان إلى أن تشكيل اللجنة يهدف إلى التنسيق بين أفراد الأمن والجيش وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود المبذوله لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.وأكدت اللجنة بحسب البيان على أهمية التكامل بين المؤسستين الأمنية والعسكرية لضبط المجرمين وملاحقة الخارجين عن القانون.ودعت اللجنة جميع أفراد الأمن والجيش إلى ضرورة تمثيل الدولة خير تمثيل والظهور بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع المواطنين .وتم تشكيل اللجنة المشتركة برئاسة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري ومساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأحياء السكنية العقيد سمير الأشبط ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي.ويأتي تشكيل اللجنة المشتركة في وقت تشهد فيه المدينة انفلاتاً أمنياً، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الجماعات المسلحة التابعة لعدد من الألوية والوحدات العسكرية في تعز.







لجنة الجيش والأمن فرض الأمن



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