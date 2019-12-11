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المِنح الصينينة تفتح أبوابها للطلاب اليمنيين ..تعرف على شروط وخطوات التقديم!
الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 06:17:00 مساءً

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المِنح الصينينة تفتح أبوابها للطلاب اليمنيين ..تعرف على شروط وخطوات التقديم!

*يمن برس -متابعات
أعلنت وازرة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل للمنح المقدمة من جمهورية الصين الشعبية لجميع التخصصات العلمية وذلك لدرجتي الماجستير والدكتوراه فقط.


ووفقا لموقع الوزارة الإلكتروني، يشترط في المتقدم أن يكون يمني الجنسية و أن يكون حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل في اللغة الإنجليزية و أن يكون التخصص المطلوب في المجال العلمي و أن يكون المتقدم للمنحة غير موظفا (أو موظفاً وحاصلا على موافقة جهة العمل) و أن لا يكون المتقدم للمنحة موفداً حالياً مِن قِبل الوزارة.
 
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم للمنح الصينية الدخول الى الرابط الخاص بالمنح الهيئة الصينية واتباع الخطوات المطلوبة كما في الموقع.
https://www.csc.edu.cn

ونوهت أن على المتقدم الذي استكمل التسجيل في الموقع وتم قبول طلبه من الهيئة الصينية إرسال الملف إلكترونياً بصيغة PDF (على عنوان الوزارة التالي) على أن يحتوي الملف جميع الوثائق المطلوبة ويكون الطالب مستوفيا جميع الشروط المطلوبة من قبل الجهات الصيني.
http://www.mohesr-portal.academy/#:-

وبعد الدخول لموقع الوزارة يتم البحث والضغط على الرابط التالي للدخول على التطبيق الإلكتروني لتعبئة البيانات المطلوبة في التطبيق ويتم أيضا إرفاق ملف CSC الإلكتروني (المُتَحصّل عليه من الموقع الصيني).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVb6sfVD8UazVnogU550PHrVaM62i1t4hhwPrnCpgegADM5A/viewform

وقالت إن آخر موعد للتقديم في رابط المنح الصينية هو 10/2/2020م ولن يتم النظر في أي طلب خارج هذا الإعلان. 

الوثائق الإضافية التي يجب ارسالها على رابط وزارة التعليم العالي هي:


منح الدراسات العليا (ماجستير):

صورة من الجواز + صورة من شهادة الثانوية العامة.
صورة من شهادة البكالوريوس + صورة من السجل الأكاديمي.
ان تكون شهادة الطالب مُعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مطلوب شهادة امتياز من الجامعة لطلاب الطب البشري وطب الاسنان.

الدراسات العليا (دكتوراة):

صورة من الجواز + صورة من شهادة الثانوية العامة.
صورة من شهادة البكالوريوس + صورة من السجل الأكاديمي.
صورة من شهادة الماجستير + صورة من السجل الأكاديمي.
ان تكون شهادة الطالب مُعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


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خاص - يمن برس

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