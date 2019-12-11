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تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة تصل قاعدة العند

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*يمن برس - خاص

وصلت مساء اليوم الأربعاء، تعزيزات عكسرية سعودية لقاعدة العند العسكرية في محافظة لحج (جنوبي البلاد).



وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن برس" إن العشرات من العربات والآليات العسكرية وصلت مساء اليوم إلى قاعدة العند بمحافظة لحج قادمة من العاصمة المؤقتة عدن.



وأوضحت المصادر أن التعزيزات السعودية تضم عربات مدرعة وآليات عسكرية رافقتها أطقم حماية من الحزام الأمني.



وأواخر أكتوبر الماضي، أعلنت قيادة التحالف "إعادة تموضع" قواتها في عدن المجاروة للحج لتكون بقيادة السعودية، وإعادة انتشارها وذلك في أعقاب انسحاب القوات الإماراتية من مناطق مهمة بالمدينة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصلت مساء اليوم الأربعاء، تعزيزات عكسرية سعودية لقاعدة العند العسكرية في محافظة لحج (جنوبي البلاد).وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن برس" إن العشرات من العربات والآليات العسكرية وصلت مساء اليوم إلى قاعدة العند بمحافظة لحج قادمة من العاصمة المؤقتة عدن.وأوضحت المصادر أن التعزيزات السعودية تضم عربات مدرعة وآليات عسكرية رافقتها أطقم حماية من الحزام الأمني.وأواخر أكتوبر الماضي، أعلنت قيادة التحالف "إعادة تموضع" قواتها في عدن المجاروة للحج لتكون بقيادة السعودية، وإعادة انتشارها وذلك في أعقاب انسحاب القوات الإماراتية من مناطق مهمة بالمدينة.







لحج العند تعزيزات



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