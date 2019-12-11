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الحكومة تبشر بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين
الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 11:50:00 مساءً

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الحكومة تبشر بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين
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*يمن برس - خاص
أعلنت اللجنة الإقتصادية الحكومية عن قرب صرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بإشراف من رئاسة الحكومة وبدعم من قيادة التحالف العربي والأمم المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء حصل "يمن برس" على نسخة منه، إن "تطبيق قرار الحكومة رقم 49 والترتيبات المؤقته المتفق عليها مع المبعوث الدولي في ميناء الحديدة، حققت نجاحاً في حجز ما يزيد عن 15 مليار ريال في الحساب المؤقت مشيرة إلى وجود ترتيبات مبشرة لصرف رواتب الموظفين المدنيين قريباً.

وأمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة لمليشيا الحوثي، عن توريد ما يقارب 12 مليار ريال لحساب بند المرتبات من إيرادات موانئ الحديدة وعائدات النفط.

وأكدت استعدادها الكامل لتنفيذ أي آليات إشرافية تقدمها الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوكهولم في الجانب الاقتصادي، لصرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية وإنهاء معاناتهم.

وكانت الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية بادرت بدعم من التحالف الداعم للشرعية، وبالتوافق مع الأمم المتحدة، بمنح التصريحات اللازمة لسفن المشتقات النفطية مقابل أن تورد عائدات الجمارك والضرائب على هذه الشحنات إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة، وتسخير هذه العائدات لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويعاني نحو مليون ومائتين ألف موظف في مناطق سيطرة الحوثيين من ظروف قاسية منذ انقطاع مرتباتهم قبل أكثر من ثلاث سنوات بعد نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.


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خاص - يمن برس

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