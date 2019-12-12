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بن بريك يشن هجوماً على ناشطي "الانتقالي": ما هكذا توردُ الإبل
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 12:46:00 صباحاً

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بن بريك يشن هجوماً على ناشطي "الانتقالي": ما هكذا توردُ الإبل
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*يمن برس - خاص

شن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، هجوماً على الناشطين الجنوبيين الموالين للمجلس عقب مطالبتهم بضبط الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بن بريك في تغريدة على "تويتر": على الانتقالي أن يفعل كذا وكذا ويفرض كذا وكذا ويسيطر على كذا وكذا مالم يفعل فإنه العبث والتفريط بدماء الشهداء..أوردها سعدٌ وسعد مشتمل ما هكذا ياسعدُ توردُ الإبل.

وأضاف بن بريك: الانتقالي لاينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا ومحلل هناك.. الانتقالي له قيادة وهيئات من خلالها يكون القرار الأمثل.

ويأتي هذا الهجوم على الناشطين الجنوبيين من قبل بن بريك بالتزامن مع انتقادهم لضعف الأمن في عدن عقب تصاعد وتيرة الاغتيالات في المدينة التي شهدت مايزيد على 10 حوادث اغتيال خلال أسبوع.

 


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خاص - يمن برس

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