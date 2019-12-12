الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / محافظ شبوة يرفع شكوى للرئيس هادي ضد القوات الإماراتية

محافظ شبوة يرفع شكوى للرئيس هادي ضد القوات الإماراتية

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

محافظ شبوة "بن عديو"

*يمن برس - خاص

اتهم محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، القوات الإماراتية بالتخطيط لاستهداف قوات الجيش المرابطة في المحافظة الواقعة (شرقي البلاد).



وقال بن عديو في بلاغ وجهه الأربعاء إلى الرئيس هادي حصل "يمن برس" على نسخة منه، إن طيران أباتشي حلق صباح الأربعاء فوق قوة إماراتية سهلت قوات الجيش الوطني والأمن مرورها من منشأة بلحاف إلى معسكر العلم بطلب من القوات السعودية في عتق في إجراء روتيني يتم كل 15 يوماً.



وأوضح أن الطيران الإماراتي قام بفتح حاجز الصوت عند تحليقه وبشكل منخفض فوق مواقع الجيش والأمن المنتشرة على الخط العام مايشير إلى أن هناك نية جديدة لدى القوات الإماراتية لاستهداف الجيش والأمن.



وأشار محافظ شبوة إلى أن "المدرعات والآليات الإماراتية ترفض التوقف للتفتيش في نقاط الجيش الوطني والأمن وتقود بسرعة جنونية في استفزاز لها لافتاً إلى توجيهاته الصارمة لقوات الجيش بعدم الانجرار إلى ما تخطط له القوات الإماراتية".



واتهم الإمارات باستخدام هذا المعسكر الذي يتم تبديل طاقمه كل 15 يوم لتمرير الأسلحة وتوزيعها على ميليشيات تهاجم رجال الأمن والجيش مابين لحظة وأخرى وليس له أي مهام أخرى داعياً إلى اتخاذ إجراءات كفيلة لوقف استفزازات القوات الإماراتية في المحافظة.











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهم محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، القوات الإماراتية بالتخطيط لاستهداف قوات الجيش المرابطة في المحافظة الواقعة (شرقي البلاد).وقال بن عديو في بلاغ وجهه الأربعاء إلى الرئيس هادي حصل "يمن برس" على نسخة منه، إن طيران أباتشي حلق صباح الأربعاء فوق قوة إماراتية سهلت قوات الجيش الوطني والأمن مرورها من منشأة بلحاف إلى معسكر العلم بطلب من القوات السعودية في عتق في إجراء روتيني يتم كل 15 يوماً.وأوضح أن الطيران الإماراتي قام بفتح حاجز الصوت عند تحليقه وبشكل منخفض فوق مواقع الجيش والأمن المنتشرة على الخط العام مايشير إلى أن هناك نية جديدة لدى القوات الإماراتية لاستهداف الجيش والأمن.وأشار محافظ شبوة إلى أن "المدرعات والآليات الإماراتية ترفض التوقف للتفتيش في نقاط الجيش الوطني والأمن وتقود بسرعة جنونية في استفزاز لها لافتاً إلى توجيهاته الصارمة لقوات الجيش بعدم الانجرار إلى ما تخطط له القوات الإماراتية".واتهم الإمارات باستخدام هذا المعسكر الذي يتم تبديل طاقمه كل 15 يوم لتمرير الأسلحة وتوزيعها على ميليشيات تهاجم رجال الأمن والجيش مابين لحظة وأخرى وليس له أي مهام أخرى داعياً إلى اتخاذ إجراءات كفيلة لوقف استفزازات القوات الإماراتية في المحافظة.







شبوة بن عديو الامارات



شارك الخبر أصدقاءك:



1098

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







