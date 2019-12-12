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محافظ شبوة يرفع شكوى للرئيس هادي ضد القوات الإماراتية
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 01:30:00 صباحاً

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محافظ شبوة "بن عديو"
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محافظ شبوة "بن عديو"

*يمن برس - خاص
اتهم محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، القوات الإماراتية بالتخطيط لاستهداف قوات الجيش المرابطة في المحافظة الواقعة (شرقي البلاد).

وقال بن عديو في بلاغ وجهه الأربعاء إلى الرئيس هادي حصل "يمن برس" على نسخة منه، إن طيران أباتشي حلق صباح الأربعاء فوق قوة إماراتية سهلت قوات الجيش الوطني والأمن مرورها من منشأة بلحاف إلى معسكر العلم بطلب من القوات السعودية في عتق في إجراء روتيني يتم كل 15 يوماً.

وأوضح أن الطيران الإماراتي قام بفتح حاجز الصوت عند تحليقه وبشكل منخفض فوق مواقع الجيش والأمن المنتشرة على الخط العام مايشير إلى أن هناك نية جديدة لدى القوات الإماراتية لاستهداف الجيش والأمن.

وأشار محافظ شبوة إلى أن "المدرعات والآليات الإماراتية ترفض التوقف للتفتيش في نقاط الجيش الوطني والأمن وتقود بسرعة جنونية في استفزاز لها لافتاً إلى توجيهاته الصارمة لقوات الجيش بعدم الانجرار إلى ما تخطط له القوات الإماراتية".

واتهم الإمارات باستخدام هذا المعسكر الذي يتم تبديل طاقمه كل 15 يوم لتمرير الأسلحة وتوزيعها على ميليشيات تهاجم رجال الأمن والجيش مابين لحظة وأخرى وليس له أي مهام أخرى داعياً إلى اتخاذ إجراءات كفيلة لوقف استفزازات القوات الإماراتية في المحافظة.
 
يمن برس - محافظ شبوة يرفع شكوى للرئيس هادي ضد القوات الإماراتية



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خاص - يمن برس

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