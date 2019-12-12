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مواجهات ليلية دامية بين الحوثيين ومسلحين قبليين في ذمار
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 02:40:00 صباحاً

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مواجهات ليلية دامية بين الحوثيين ومسلحين قبليين في ذمار
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*يمن برس - خاص
اندلعت مواجهات عنيفة في وقت متأخر من مساء الأربعاء بين مسلحين قبليين، ومليشيا الحوثي في محافظة ذمار (جنوبي صنعاء) استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن ميليشيا الحوثي هاجمت قرية المصاقرة بمديرية الحدا بمحافظة ذمار بصورة مباغتة وحشدت قوات وآليات وعتاداً كبيراً بحثاً عن ضابط يدعى عبدالله محمد المصقري.

وأوضحت المصادر أن الحملة العسكرية الحوثية داهمت منزل الصقري وأطلقت النار بشكل عشوائي وأصابوا والده المسن وعدداً من أفراد أسرته لتندلع المواجهات بين أهالي القرية والمليشيا الحوثية ما أجبر الأخيرة على الانسحاب.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي استقدمت تعزيزات وفرضت حصاراً خانقاً على قرية المصاقرة استعداداً لاقتحامها مجدداً.

وتوقعت المصادر اتساع نطاق المواجهات بين الميليشيات وقبائل الحداء عقب توافد عدد من مقاتلي القبائل لمساندة أهالي قرية المصاقرة.


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خاص - يمن برس

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