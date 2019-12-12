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جوازات تعز: ننجز ألف معاملة يومياً ودفاتر الجوازات متوفرة ولاقلق من نفادها
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 10:48:00 صباحاً

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جوازات تعز: ننجز ألف معاملة يومياً ودفاتر الجوازات متوفرة ولاقلق من نفادها

*يمن برس - متابعة خاصة

أكد فرع مصلحة الجوازات بتعز أن كثيراً من الاشكالات التي عانى منها المواطنون خلال الفترة الماضية، وأرهقت الإدارة والموظفين تم حلها بنجاح.

ونقلت صفحة الإدارة العامة للإعلام بديوان محافظة تعز على الفيسبوك عن مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بتعز منصور العبدلي، قوله إن إجمالي عدد الجوازات التي يتم إنجازها بشكل يومي بلغ ألف جواز، يتم معاملتها بحسب اللوائح والنظام المتبع، مشيراً بأن فرع المصلحة يستقبل المواطنين من مختلف المحافظات.

وطمن العبدلي جميع المواطنين بأن دفاتر الجوازات متوفرة ولايوجد أي قلق من نفاذ الكمية.

وعاود فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بتعز عمله بعد توقف دام لأشهر؛ بسبب عدم توفر دفاتر الجوازات، وفي نهاية أكتوبر الماضي، إستلم الفرع كمية من الدفاتر، وبدأ العمل، لكن سرعان ما علق العمل لدواعٍ أمنية كما أفاد حينها بيان صادر عن فرع المصلحة بتعز .

وانتظم العمل بالفرع من جديد بآلية إلكترونية، تعتمد على المواعيد والحجز المسبق، ما ساهم في تخفيف الضغط واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين .


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خاص - يمن برس

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