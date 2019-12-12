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أضرار البرد الصحية وكيفية الوقاية منه

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*يمن برس - متابعة خاصة



يأتي فصل الشتاء حاملاً معه البرد على شكل أمطارٍ وثلوجٍ وصقيع ٍ وعواصف ودرجات حرارة منخفضة، وعلى الرغم من جمالية هذا الفصل وروعته، إلا أنّه يسبّب العديد من المشاكل الصحيّة والأمراض للناس خصوصاً عند عدم اتخاذهم للاجرءات الوقائية والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم.



لذا سنورد الأضرار الصحية التي من الممكن أن يحملها برد الشتاء:



زيادة تخثر الدم الموجود في الشرايين، وبالتالي يصبح الإنسان أكثر عرضةً للإصابة بالجلطات والجرحات القلبيّة بالإضافة إلى السكتات الدماغية، حيث إنّ أمراض القلب والشرايين تتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة.



عسر الهضم بالإضافة إلى حدوث أوجاع معوية؛ والسبب في ذلك يعود إلى وجود أنزيمات في المعدة لا تعمل في درجات الحرارة المنخفضة.



سرعة التقاط الأمراض المختلفة كالسعال والزكام والإنفلونزا ونزلات البرد وآلام الحلق بالإضافة إلى حدوث وجع في الرأس؛ والسبب في ذلك يعود إلى انتشار الجراثيم والميكروبات والفيروسات في الطقس البارد.



التهاب القفص الصدريّ والرئتين نتيجة الإصابة بالإنفلونزا الحادّة.



تقلّص في عضلات المجاري، ممّا يؤدّي إلى حدوث مشاكل حصر البول خصوصاً عند الأشخاص الذين يعانون تضخماً في غدة البروستات.



الموت في حال الانخفاض الكبير في درجة الحرارة، حيث تؤدّي درجات الحرارة المتدنيّة إلى قصورٍ في عمل القلب، المؤدّي إلى الوفاة.



مضاعفات في عمل الجهاز التنفسي وخصوصاً لمرضى الربو.



ظهور الأمراض الجلدية المتعددة مثل: الأكزيما، وحبّ الشباب، والوردية، والصدفيةّ، والنخاليّة، والحساسيّة الجلدية، واحمرار شديد في الوجه والخدين خصوصاً لدى الأطفال، والإصابة بالقرصة الجلدية بالإضافة إلى برودة وتورّم أطراف الجسم.



آلام في الظهر والرقبة، والسبب في ذلك يعود إلى تقلص في العضلات والأربطة بسبب انخفاض درجات الحرارة.



تقصّف الشعر نتيجة تعرّضه للهواء البارد. بالإضافة إلى تلف جلد البشرة وتشقق الشفاه.



وتتلخص طرق الوقاية من البرد بالتالي:



استخدام الماء الدافئ في الشرب والتنظيف واستخدام القفازات منعاً لتجمّد الأطراف.



توفير التدفئة المناسبة للمنزل.



تجنب الانتقال بشكلٍ فجائيٍ من الأجواء الحارة إلى الأجواء الباردة.



أخذ اللقاح ضدّ الإنفلونزا الموسميّة.



وضع الكريمات على البشرة واليدين والشفاه.



تجنب القيام بالأعمال الشاقة في الأجواء شديدة البرد.



البقاء قدر الإمكان في الأماكن الدافئة.



خلع الملابس مباشرةً في حال ابتلالها بماء المطر.



تفادي تعريض الظهر والرقبة والوجه لضربات الهواء القويّة.



حمل الدواء والعلاجات المناسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو تجنّباً لحصول أزمة مفاجئة، توفير مضادات الالتهابات في حال حصول التهابات في المفاصل.



الحرص على ارتداء الملابس الشتوية الدافئة والواقية من البرد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يأتي فصل الشتاء حاملاً معه البرد على شكل أمطارٍ وثلوجٍ وصقيع ٍ وعواصف ودرجات حرارة منخفضة، وعلى الرغم من جمالية هذا الفصل وروعته، إلا أنّه يسبّب العديد من المشاكل الصحيّة والأمراض للناس خصوصاً عند عدم اتخاذهم للاجرءات الوقائية والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم.لذا سنورد الأضرار الصحية التي من الممكن أن يحملها برد الشتاء:زيادة تخثر الدم الموجود في الشرايين، وبالتالي يصبح الإنسان أكثر عرضةً للإصابة بالجلطات والجرحات القلبيّة بالإضافة إلى السكتات الدماغية، حيث إنّ أمراض القلب والشرايين تتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة.عسر الهضم بالإضافة إلى حدوث أوجاع معوية؛ والسبب في ذلك يعود إلى وجود أنزيمات في المعدة لا تعمل في درجات الحرارة المنخفضة.سرعة التقاط الأمراض المختلفة كالسعال والزكام والإنفلونزا ونزلات البرد وآلام الحلق بالإضافة إلى حدوث وجع في الرأس؛ والسبب في ذلك يعود إلى انتشار الجراثيم والميكروبات والفيروسات في الطقس البارد.التهاب القفص الصدريّ والرئتين نتيجة الإصابة بالإنفلونزا الحادّة.تقلّص في عضلات المجاري، ممّا يؤدّي إلى حدوث مشاكل حصر البول خصوصاً عند الأشخاص الذين يعانون تضخماً في غدة البروستات.الموت في حال الانخفاض الكبير في درجة الحرارة، حيث تؤدّي درجات الحرارة المتدنيّة إلى قصورٍ في عمل القلب، المؤدّي إلى الوفاة.مضاعفات في عمل الجهاز التنفسي وخصوصاً لمرضى الربو.ظهور الأمراض الجلدية المتعددة مثل: الأكزيما، وحبّ الشباب، والوردية، والصدفيةّ، والنخاليّة، والحساسيّة الجلدية، واحمرار شديد في الوجه والخدين خصوصاً لدى الأطفال، والإصابة بالقرصة الجلدية بالإضافة إلى برودة وتورّم أطراف الجسم.آلام في الظهر والرقبة، والسبب في ذلك يعود إلى تقلص في العضلات والأربطة بسبب انخفاض درجات الحرارة.تقصّف الشعر نتيجة تعرّضه للهواء البارد. بالإضافة إلى تلف جلد البشرة وتشقق الشفاه.وتتلخص طرق الوقاية من البرد بالتالي:استخدام الماء الدافئ في الشرب والتنظيف واستخدام القفازات منعاً لتجمّد الأطراف.توفير التدفئة المناسبة للمنزل.تجنب الانتقال بشكلٍ فجائيٍ من الأجواء الحارة إلى الأجواء الباردة.أخذ اللقاح ضدّ الإنفلونزا الموسميّة.وضع الكريمات على البشرة واليدين والشفاه.تجنب القيام بالأعمال الشاقة في الأجواء شديدة البرد.البقاء قدر الإمكان في الأماكن الدافئة.خلع الملابس مباشرةً في حال ابتلالها بماء المطر.تفادي تعريض الظهر والرقبة والوجه لضربات الهواء القويّة.حمل الدواء والعلاجات المناسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو تجنّباً لحصول أزمة مفاجئة، توفير مضادات الالتهابات في حال حصول التهابات في المفاصل.الحرص على ارتداء الملابس الشتوية الدافئة والواقية من البرد.







أخطار البرد الوقاية منها صحة



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