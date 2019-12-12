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الوضع ينفجر عسكريا في أبين وقيادي بارز في قبضة الجيش الوطني (تفاصيل)

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قوات عسكرية في أبين

*يمن برس -أبين

نفذت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، عدد من المداهمات بحثا عن عناصر مطلوبة تقف خلف أعمال تقطع ونصب كمائن في الطرق العامة بمديرية المحفد في محافظة أبين جنوب البلاد .



وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش داهمت عدد من الأماكن بحثا عن مطلوبين وتمكنت من خلالها السيطرة على مديرية المحفد بالكامل بعد إسقاط عدد من المواقع التابعة لعصابات التقطع .



وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الجيش ومسلحي العصابات انسحبت على اثرها تلك العصابات بعد إصابة عدد من عناصرها خلال الاشتباكات .



وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من القاء القبض على أحد قيادات عصابات التقطع التابعة للمجلس الانتقالي بعد إصابته خلال الاشتباكات ويدعى "علي مفتاح محمد الشكلي"



وكانت قوات الجيش الوطني قد تعرضت مؤخرا لأكثر من محاولة اعتداء واستفزازا من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي بهدف عرقلة وصول اللواء الأول حماية رئاسية إلى عدن بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفذت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، عدد من المداهمات بحثا عن عناصر مطلوبة تقف خلف أعمال تقطع ونصب كمائن في الطرق العامة بمديرية المحفد في محافظة أبين جنوب البلاد .وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش داهمت عدد من الأماكن بحثا عن مطلوبين وتمكنت من خلالها السيطرة على مديرية المحفد بالكامل بعد إسقاط عدد من المواقع التابعة لعصابات التقطع .وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بين قوات الجيش ومسلحي العصابات انسحبت على اثرها تلك العصابات بعد إصابة عدد من عناصرها خلال الاشتباكات .وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من القاء القبض على أحد قيادات عصابات التقطع التابعة للمجلس الانتقالي بعد إصابته خلال الاشتباكات ويدعى "علي مفتاح محمد الشكلي"وكانت قوات الجيش الوطني قد تعرضت مؤخرا لأكثر من محاولة اعتداء واستفزازا من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي بهدف عرقلة وصول اللواء الأول حماية رئاسية إلى عدن بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض.







أبين الجيش المجلس الانتقالي



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