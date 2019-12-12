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ذمار.. مليشيا الحوثي تحاصر "قبيلة المصاقرة" وتضرم النار في منازل المواطنين
الخميس, 12 ديسمبر, 2019 05:23:00 مساءً

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ذمار
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ذمار

*يمن برس -ذمار
اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم بين مليشيا الحوثي ومسلحين قبليين في مديرية الحدا بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن حملة عسكرية مكونة من ثلاثة أطقم على متنها مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي، داهمت قرية المصاقرة بحثا عن أحد ضباط الجيش ويدعى عبدالله محمد المصقري.

وأضافت أن المسلحين الحوثيين أطلقوا النار بشكل عشوائي أثناء عملية مداهمة منزل المصقري  الأمر الذي أدى إلى إصابة والده ونشوب حرائق في منازل المواطنين .


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خاص - يمن برس

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