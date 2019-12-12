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حادثة مأساوية تخلف العديد من الضحايا في أحد السجون بالسعودية

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت المديرية العامة للسجون في السعودية عن وفاة 3 نزلاء وإصابة 21 آخرين، جراء حريق في سجن بلدية الملز بمدينة الرياض.



وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، أيوب بن حجاب بن نحيت، بأنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس، تعرض الجناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق.



وأضاف أن الحادثة أسفرت عن وفاة 3 وإصابة 21 آخرين من نزلاء الجناح، قبل أن يتمكن المختصون، وبمساندة من الدفاع المدني، من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة.



وأشار بن حنيت إلى أن التحقيق جار في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت المديرية العامة للسجون في السعودية عن وفاة 3 نزلاء وإصابة 21 آخرين، جراء حريق في سجن بلدية الملز بمدينة الرياض.وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، أيوب بن حجاب بن نحيت، بأنه عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الخميس، تعرض الجناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق.وأضاف أن الحادثة أسفرت عن وفاة 3 وإصابة 21 آخرين من نزلاء الجناح، قبل أن يتمكن المختصون، وبمساندة من الدفاع المدني، من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة.وأشار بن حنيت إلى أن التحقيق جار في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.







حريق ضحايا الرياض



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