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الحديدة..أبناء الدريهمي ينتفضون في وجه الحوثيين ويطالبون بسرعة خروجهم من المنطقة

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وقفة احتجاجية لأبناء الدريهمي في الحديدة

*يمن برس -خاص

نظم العشرات من أبناء مديرية الدريهمي،اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بإخراج المليشيات الحوثية من مناطقهم في الدريهمي من أجل العودة والعيش حياة طبيعية.



وطالب أبناء الدريهمي النازحون، الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالضغط على المليشيات الحوثية لإخراج من تبقى من أبنائهم وعددهم 83 شخصًا محاصرين من قبل الحوثيين، إلى مناطق وجود القوات المشتركة، لا سيما وأن العديد منهم يعيشون أوضاعاً صحية واقتصادية صعبة.



وجاءت الوقفة الاحتجاجية أثناء دخول فريق من لجنة الصليب الأحمر الدولي برفقة قافلة مساعدات للمنطقة، المحاصرة من قبل عناصر المليشيات.



وتشهد مدينة الحديدة معارك عنيفة بين الحين والآخر وهو ما يؤدي إلى تضرر المواطنين ومقتل العديد منهم إضافة إلى غياب الخدمات الأساسة وصعوبة وصول المساعدات الغذائية إليهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نظم العشرات من أبناء مديرية الدريهمي،اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بإخراج المليشيات الحوثية من مناطقهم في الدريهمي من أجل العودة والعيش حياة طبيعية.وطالب أبناء الدريهمي النازحون، الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالضغط على المليشيات الحوثية لإخراج من تبقى من أبنائهم وعددهم 83 شخصًا محاصرين من قبل الحوثيين، إلى مناطق وجود القوات المشتركة، لا سيما وأن العديد منهم يعيشون أوضاعاً صحية واقتصادية صعبة.وجاءت الوقفة الاحتجاجية أثناء دخول فريق من لجنة الصليب الأحمر الدولي برفقة قافلة مساعدات للمنطقة، المحاصرة من قبل عناصر المليشيات.وتشهد مدينة الحديدة معارك عنيفة بين الحين والآخر وهو ما يؤدي إلى تضرر المواطنين ومقتل العديد منهم إضافة إلى غياب الخدمات الأساسة وصعوبة وصول المساعدات الغذائية إليهم.







النازحون الدريهمي المليشيات



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