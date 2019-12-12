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تعرف على أكثر الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في "جوجل" خلال العام 2019

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*يمن برس - متابعة خاصة

كشف محرك البحث الأمريكي "غوغل" عن أكثر الموضوعات التي بحث عنها السعوديون عبر منصته خلال عام 2019.



وتصدر التعليم اهتمام المقيمين في المملكة خلال 2019، إذ احتلت "بوابة المستقبل" قائمة أكثر الموضوعات بحثا على "غوغل" داخل المملكة العربية السعودية، خلال العام المنصرم، وهي بوابة إلكترونية جديدة تقدم للطلاب العديد من الخدمات الالكترونية الميسرة والسهلة، إذ يستطيع المعلمون تقييم أداء الطلبة بالإضافة إلى إقامة العديد من المناقشات والمؤتمرات، كما تتيح للطلبة إمكانية التعليم عن بعد خارج أسوار المدرسة.





وجاء في المركز الثاني منظومة "جدارة" للتوظيف، يليها موقع " كتبي" في المركز الثالث، والذي يضم تحديثات لحلول جميع المواد الدراسية لجميع الفصول الدراسية.



واحتلت المركز الرابع مباريات الدوري السعودي، لتليها بطولة كأس الخليج (خليجي 24) في المرتبة الخامسة، والتي فاز فيها منتخب البحرين بعد هزيمته لنظيره السعودي بهدف واحد دون رد، وهي البطولة التي أقيمت على أرض قطر.



وحصل المنتخب البحريني على مليوني دولار أمريكي نظير فوزه بالبطولة، بينما يحصل المنتخب السعودي الوصيف على مليون دولار.



وجاءت المشاركة السعودية والبحرينية والإماراتية ببطولة "كأس الخليج"، وسط مؤشرات على انفراج في الأزمة الخليجية، والتي شهدت مقاطعة الدول الثلاث لقطر منذ منتصف 2017 على خلفية ما اعتبرته دعما من الدوحة للإرهاب، وتدخلا منها في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وتقاربا من الدوحة مع إيران.



ومازالت الرياضة مستحوذة على قائمة أكثر الموضوعات بحثا على "غوغل" في 2019، إذ جاء لاعب نادي "الهلال" السعودي السابق، ياسر القحطاني، في المرتبة السادسة.



وجاء الطرح العام الأول لـ"اكتتاب أرامكو" في المركز السابع، والذي لفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى أنه "خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل".



وجاء المسلسل الكويتي "غصون في الوحل"، من بطولة هدى حسين، والذي عرض في شهر فبراير/ شباط 2019، في المركز الثامن، متفوقا على "المنتخب السعودي" الذي جاء في المركز التاسع، ثم تذيل القائمة ذكرى الاحتفال السنوي بـ"يوم الطفل"، وهو احتفال دولي يهدف إلى تعزيز رفاهية وسعادة الطفل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف محرك البحث الأمريكي "غوغل" عن أكثر الموضوعات التي بحث عنها السعوديون عبر منصته خلال عام 2019.وتصدر التعليم اهتمام المقيمين في المملكة خلال 2019، إذ احتلت "بوابة المستقبل" قائمة أكثر الموضوعات بحثا على "غوغل" داخل المملكة العربية السعودية، خلال العام المنصرم، وهي بوابة إلكترونية جديدة تقدم للطلاب العديد من الخدمات الالكترونية الميسرة والسهلة، إذ يستطيع المعلمون تقييم أداء الطلبة بالإضافة إلى إقامة العديد من المناقشات والمؤتمرات، كما تتيح للطلبة إمكانية التعليم عن بعد خارج أسوار المدرسة.وجاء في المركز الثاني منظومة "جدارة" للتوظيف، يليها موقع " كتبي" في المركز الثالث، والذي يضم تحديثات لحلول جميع المواد الدراسية لجميع الفصول الدراسية.واحتلت المركز الرابع مباريات الدوري السعودي، لتليها بطولة كأس الخليج (خليجي 24) في المرتبة الخامسة، والتي فاز فيها منتخب البحرين بعد هزيمته لنظيره السعودي بهدف واحد دون رد، وهي البطولة التي أقيمت على أرض قطر.وحصل المنتخب البحريني على مليوني دولار أمريكي نظير فوزه بالبطولة، بينما يحصل المنتخب السعودي الوصيف على مليون دولار.وجاءت المشاركة السعودية والبحرينية والإماراتية ببطولة "كأس الخليج"، وسط مؤشرات على انفراج في الأزمة الخليجية، والتي شهدت مقاطعة الدول الثلاث لقطر منذ منتصف 2017 على خلفية ما اعتبرته دعما من الدوحة للإرهاب، وتدخلا منها في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وتقاربا من الدوحة مع إيران.ومازالت الرياضة مستحوذة على قائمة أكثر الموضوعات بحثا على "غوغل" في 2019، إذ جاء لاعب نادي "الهلال" السعودي السابق، ياسر القحطاني، في المرتبة السادسة.وجاء الطرح العام الأول لـ"اكتتاب أرامكو" في المركز السابع، والذي لفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى أنه "خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل".وجاء المسلسل الكويتي "غصون في الوحل"، من بطولة هدى حسين، والذي عرض في شهر فبراير/ شباط 2019، في المركز الثامن، متفوقا على "المنتخب السعودي" الذي جاء في المركز التاسع، ثم تذيل القائمة ذكرى الاحتفال السنوي بـ"يوم الطفل"، وهو احتفال دولي يهدف إلى تعزيز رفاهية وسعادة الطفل.







جوجل السعودية القحطاني



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