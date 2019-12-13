 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / دراسة تحذر من آثار خطيرة للنوم لساعات طويلة
دراسة تحذر من آثار خطيرة للنوم لساعات طويلة
الجمعة, 13 ديسمبر, 2019 08:30:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
دراسة تحذر من آثار خطيرة للنوم لساعات طويلة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
كشفت دراسة جديدة النتائج الخطيرة المترتبة على النوم لساعات طويلة خلال الليل أو خلال القيلولة، موضحة أن الأشخاص الذين اعتادوا على ذلك معرضون أكثر للإصابة بالسكتة الدماغية.

وتابعت الدراسة الصينية التي نشرت في "مجلة طب الأعصاب"، عادات النوم لدى نحو 32 ألف شخص، يبلغ متوسط أعمارهم حوالي 62 عاما، على مدار 6 سنوات.

وخلال تلك الفترة، كانت هناك 1438 سكتة دماغية "أكيدة"، و119 حالة جلطة محتملة.

وكان الأشخاص الذين اعتادوا النوم 9 ساعات أو أكثر في الليلة، أكثر عرضة بنسبة 23 بالمئة للإصابة بـسكتة دماغية، مقارنة بأولئك الذين ناموا من 7 إلى أقل من 8 ساعات في الليلة.

وزاد خطر الإصابة بسكتات دماغية للأشخاص الذين يحظون بقيلولة خلال النهار تزيد مدتها عن 90 دقيقة، بنسبة 25 بالمئة مقارنة بمن يحظون بقيلولة لأقل من نصف ساعة.

أما الأشخاص الذين يحظون بساعات نوم طويلة ليلا وقيلولة طويلة أيضا، فكانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات في وقت لاحق، بنسبة 85 بالمئة، مقارنةً بالأشخاص الذين كانوا يحظون بساعات نوم معتدلة.

وفي حال عانى الشخص من قلة ساعات النوم، فإنه أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية في وقت لاحق، بنسبة 25 بالمئة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1105
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©