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مركز الأرصاد يحذر من تغيرات جوية خلال الـ24 ساعة القادمة
الجمعة, 13 ديسمبر, 2019 08:28:00 مساءً

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مركز الأرصاد يحذر من تغيرات جوية خلال الـ24 ساعة القادمة
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*يمن برس - خاص
توقع المركز الوطني للارصاد أن يكون الطقس على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحواً وبارداً مع تشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، و ريمة).

وقال في نشرته الصادرة اليوم الجمعة إن الطقس سيكون غائم جزئياً نهاراً ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة خفيفة على أجزاء من مرتفعات ( حجة، المحويت، تعز، واب).

وبالنسبة للمناطق الصحراوية توقع المركز أجواء صحوة ليلاً، مع تشكل السحب المنخفضة المتفرقة نهاراً على اجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة بينما سيكون في السواحل الغربية صحو الى غائم جزئيا نهارأً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.


وفي السواحل الجنوبية والشرقية سيكون الطقس غائم جزئيا مع هطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة على خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الشرقي.

ونبه المركز ساكني المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل و الصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن محذراً سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.
يمن برس - مركز الأرصاد يحذر من تغيرات جوية خلال الـ24 ساعة القادمة



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خاص - يمن برس

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