الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / إحباط تهريب أكثر من 12 ألف طلقة رصاص مخبأة في إطارات سيارة بمأرب

إحباط تهريب أكثر من 12 ألف طلقة رصاص مخبأة في إطارات سيارة بمأرب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - مأرب

ضبطت الأجهزة الأمنية في مأرب اليوم الجمعة 12ألف و623 طلقة متنوعة على متن سيارة هيلوكس في نقطة المجمعة أحد النقاط الأمنية على الخط الرئيسي الرابط بين مأرب - صنعاء.



وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية ان الذخيرة تم إخفائها داخل أبواب وإطارات السيارة بطريقة احترافية وان يقظة أفراد نقطة مكنتهم من اكتشاف عملية التهريب مضيفا ان السيارة كانت في طريقها الى مناطق سيطرة الحوثيين .



وأضاف المصدر الأمني ان النقطة سلمت المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المعنية في الإدارة العامة بشرطة مأرب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم الى النيابة العامة.



يذكر ان عملية الضبط هذه هي الثانية في نقطة نجد المجمعة بعد ضبطها الشهر الماضي عمليه تهريب قطع سلاح كلاشنكوف.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ضبطت الأجهزة الأمنية في مأرب اليوم الجمعة 12ألف و623 طلقة متنوعة على متن سيارة هيلوكس في نقطة المجمعة أحد النقاط الأمنية على الخط الرئيسي الرابط بين مأرب - صنعاء.وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية ان الذخيرة تم إخفائها داخل أبواب وإطارات السيارة بطريقة احترافية وان يقظة أفراد نقطة مكنتهم من اكتشاف عملية التهريب مضيفا ان السيارة كانت في طريقها الى مناطق سيطرة الحوثيين .وأضاف المصدر الأمني ان النقطة سلمت المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المعنية في الإدارة العامة بشرطة مأرب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم الى النيابة العامة.يذكر ان عملية الضبط هذه هي الثانية في نقطة نجد المجمعة بعد ضبطها الشهر الماضي عمليه تهريب قطع سلاح كلاشنكوف.







مارب ذخيرة تهريب



شارك الخبر أصدقاءك:



847

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







