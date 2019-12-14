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مقتل ستة جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين
السبت, 14 ديسمبر, 2019 12:02:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعات
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن ستة جنود سعوديين قتلوا يوم الجمعة جنوبي المملكة.
وأشارت تلك الوسائل إلى إن الجنود قتلوا في مواجهات بين الجيش السعودي وبين مليشيا الحوثي.
يشار إلى أن 3 من الجنود وأفراد حرس الحدود السعودي قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية في المنطقة الحدودية مع اليمن.
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