قريبا.. آيفون بلا شواحن سلكية

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*يمن برس - متابعات

تخطط شركة أبل للتخلي نهائيا على أسلاك الشحن بحلول عام 2021، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان المحلل المعروف لدى شركة "تي أف سيكيريتيز" تشيكو مينغ كشف أن أبل تفكر فعلا في التخلي شيئا فشيئا عن أسلاك الشحن في غضون سنة، وذلك عن طريق تغريدة على صفحته في تويتر.

وقبل سنوات تداولت وسائل إعلان مختصة في التقنيات الحديثة خبرا مفاده بدء أبل في توجيه خيارات الزبائن وتعويدهم على الشحن اللاسلكي تمهيدا لتسويقها لشاحنات هواتف لاسلكية.

مينغ أشار في إحدى مداخلاته الصحفية أن أبل قررت إبقاء الشحن السلكي بمناسبة تسويقها لهاتفها الجديد آيفون 11 برو الذي صدر في 2019، إلا أنها تفكر في إدخال الشحن اللاسلكي مباشرة بعد تسويقها لهاتفها المقرر في 2020.

ما يعني أن أبل ستبدأ في تسويق آليات الشحن اللاسلكي بنهاية العام القادم أو مطلع 2021 على أقصى